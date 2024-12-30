مركز شباب أبو سمبل بأسوان.. مشاركة رياضية فعالة وإبداع فى المنتجات الحرفية

أسوان- صلاح المسن

مركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة بمحافظة أسون، أحد مركز الشباب النشطة بالمحافظة، يشارك مشاركة فعالة في مختلف الفعاليات داخل المحافظة وخارجها، وحصد مركز شباب أبوسمبل المركز الأول على مستوى الجمهورية، كأفضل معرض للمنتجات البيئية والمشغولات اليدوية في المسابقة النهائية لـ "اتحاد مراكز شباب مصر"، مسابقة معرض المنتجات البيئية واليدوية والتي أقيمت فعالياتها مؤخرا، بمقر نادي الجزيرة بالقاهرة، والتي ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك في الملتقى الختامي لأنشطة مراكز الشباب ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة.

وشارك في الملتقي عدد من المحافظات بجانب حضور متميز لمحافظة أسوان ممثلا في مركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة، حيث شمل المعرض الكثير علي المنتجات البيئية التي تتميز بها محافظة أسوان من خلال استغلال مخلفات النخيل والدوم والقصب والبلح والمانجو بخلاف المنتجات النوبية الشعبية التي يتمسك بها أهالي النوبة حتى الآن، كما عرضت نماذج من الأكلات النوبية والعصائر والمشروبات التي تتناسب مع مناخ أسوان في فترة الصيف .

والجدير بالذكر، أن مركز شباب أبو سمبل قد حصل على المركز الأول علي مستوي جنوب الصعيد في منافسة المعارض التي اقيمت في الأقصر خلال الشهر الماضي، حيث تم اختيار مركز شباب أبو سمبل، لتمثيل جنوب الصعيد في الملتقي الختامي.

وضم الملتقي مشاركين من مراكز الشباب المصعدين والفائزين على مستوى الجمهورية فى الألعاب والأنشطة والفاعليات المختلفة المنفذة خلال العام في المنافسات الرياضية، الثقافية، الفنية، الكشفية، أندية الفتاة والمرأة، والألعاب الالكترونية .

كما أقام مركز شباب أبوسمبل بنصر النوبة معرضاً للمنتجات البيئية واليدوية ، كما عقد نادي السكان بالمركز ندوة لأعضائه وعضواته بالتزامن مع المعرض، وتأتي تلك الفعاليات مواكبةً لإهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقضية التمكين الإقتصادي للأسرة المصرية لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار والتضخم، كما تنفذ ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا 2024".

شارك بالمعرض عارضين من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب نصر النوبة ، وأيضاً شارك من خارج الإدارة مراكز شباب: مدينة أسوان - الطويسة، كما شارك عارضين من: رابطة سيدات الأعمال السودانية.

وأتاح المعرض الفرصة لأصحاب المشروعات والحرف اليدوية الصغيرة بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب نصر النوبة ولغيرها، بالمشاركة بهذا المعرض من أجل العرض والدعاية والتسويق لمنتجات صغار الحرفيين من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة مجاناً وبدون دفع علي أى رسوم، وهذه المعارض، تعمل تذليل العقبات التي تواجه صغار الحرفيين وشباب المنتجين.

وشارك مركز شباب أبوسمبل، في المسابقة الثقافية دوري المعلومات العامة تحت شعار "صيف شبابنا"، وحصل علي المركز الثاني وحصول مركز شباب عنيبة علي المركز الأول.

كما شارك مركز شباب أبوسمبل في المسابقة الفنية من شخصيات أسوانية، للمرحلة السنية من 12 سنة وحتي 15 سنة ومرحلة أخري من سن 16سنة وحتي 18 سنة، علاوة علي مشاركة مركز شباب أبوسمبل في المهرجان الكشفى، وتنفيذ السمر الكشفي ضمن خطة فرق الجوالة والجوالات، وحصل مركز شباب أبوسمبل علي المركز الثاني.

وتماشيا مع السياسة العامة للدولة ووزاره الشباب والرياضة، بتشجيع فرص الاستثمار بمراكز الشباب، بما يساهم في زياده الموازنات المالية لهذه المراكز للصرف على الأنشطة ، وفي هذا الإطار وقع مركز شباب أبو سمبل بنصر النوبة، مع أحد البنوك الوطنية بروتوكول تعاون يتيح لمركز الشباب من خلاله السماح للبنك بتركيب ماكينة صراف آلى بعائد سنوي يقدر بحوالي 12000 جنيه سنويا.

وهذا البروتوكول، يشجع كافة مراكز الشباب والأندية بمحافظة أسوان للبحث عن فرص الاستثمار التي تعظم إيرادات هذه الهيئات الشبابية والرياضية بما يحقق امتيازات مالية سنوية تساهم في تطوير البنية التحتية لها، والصرف على مختلف أنواع الأنشطة ، بما يعود على الشباب ونشئ هذه الهيئات بالنفع ويساهم في تطوير الانسان المصرى.



أنشطة مركز شباب أبو سمبل (1)



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أنشطة مركز شباب أبو سمبل (8)



أنشطة مركز شباب أبو سمبل (9)



أنشطة مركز شباب أبو سمبل (10)