قطع المياه عن قرى كوم أدريجة والديابية وقمن العروس ببنى سويف اليوم.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن انقطاع المياه عن قرية كوم أدريجة -الديابية_ قمن العروس وضعف المياه عن مدينة الواسطى، وذلك نظرا لوجود عطل بخط طرد محطة مياه كوم أدريجة 800 ام جي ار سوف يتم إيقاف المحطة اليوم الإثنين من 8 صباحا الى 6 مساءا من نفس اليوم لمدة 10 ساعات.

وتهيب الشركة، بالمواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.