فريق تحقيق يطلب إصدار مذكرة اعتقال لرئيس كوريا الجنوبية لأول مرة فى تاريخ البلاد

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طلب فريق التحقيق المشترك فى قضية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سيوك-يول"، الذى يواجه اتهامات بالتمرد لفرضه الأحكام العرفية مطلع الشهر الجارى.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن فريق التحقيق المشترك، الذى يضم مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين والشرطة وغيرهما، قال إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس "يون" فى منتصف ليلة أمس الأحد.



وأشارت إلى هذه تعد المرة الأولى التى يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس فى تاريخ الدستور لكوريا الجنوبية.



ونوَّهت بأن مكتب التحقيق فى فساد كبار المسؤولين قد أرسل 3 استدعاءات إلى الرئيس "يون" للمثول للاستجواب فى اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة، إلا أنه تجاهل الاستدعاءات.