ضمن مبادرة بداية.. تنفيذ 10 جلسات دوار لتوعية السيدات والفتيات بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، دوره فى فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقري حياة كريمة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة والأسرة المصرية، وكذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث نفذ فرع المجلس جلسات دوار بالقرى لتوعية السيدات بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء .

وتقول الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إن فرع المجلس، بمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، نفذا 10 جلسات دوار على التوازى،استهدفت (441) سيدة، و(59) رجلا بإجمالى (500) سيدة ورجل، وذلك بعدد (10) قري بمراكز ديرب نجم، وفاقوس وبلبيس، وأبو حماد، وأولاد صقر،هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية و أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.