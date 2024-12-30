محمد جمال

أفادت شبكة القاهرة الإخبارية اليوم ، بأن صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة.

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في المناطق الغربية من مدينة غزة، والتي تضم أحياء مثل حي النصر وأطراف مخيم الشاطئ ومنطقتي الكرامة والعودة"، وطلب الاحتلال من السكان التوجه إلى مناطق وصفها بأنها آمنة داخل مدينة غزة.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لم تعد هناك أي منطقة آمنة في قطاع غزة، سواء في الشمال أو الجنوب، حيث تتعرض جميع الأحياء والمناطق للقصف العنيف والمتواصل".

وأشار جبر إلى أن "القصف الإسرائيلي مستمر على منطقة النصيرات، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين نتيجة الغارات المتواصلة على الأطراف الغربية الشمالية لمخيم النصيرات في المحافظة الوسطى"، موضحًا أن "المخيم يكتظ بالنازحين والسكان الأصليين، ما يفسر العدد الكبير من الشهداء والمصابين جراء هذا القصف".