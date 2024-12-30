رئيس أركان الجيش الإسرائيلى: تحقيق النصر على حزب الله يعيد سكان الشمال

وكالات

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الليفتنانت كولونيل هرتسى هليفى تقييما للوضع فى جنوب لبنان، وقال " إن هزيمة حزب الله بشكل حقيقى تعنى عودة جميع الإسرائيليين والسياحة إلى شمال اسرائيل".



وأشار بيان صادر عن الجيش الإسرائيلى ، نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) ، الى أن هليفى بدأ حديثه بالقول "إن إسرائيل هزمت حزب الله عسكريا بالفعل ، ونصرنا واضح جدا".



وأضاف " الانتصار الحقيقى وتحقيق النصر طويل الأمد يعنى أن يعيش العديد من السكان هنا فى شمال إسرائيل، مع وجود سياحة واسعة، وإعادة فتح المطاعم والمقاهى التى كانت موجودة هنا".