خطة القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر خلال يناير

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع، على خطة القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرى البحر الأحمر خلال يناير المقبل، والمكونه من 6 قوافل تطوف القرى المختلفة وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات والتحاليل والأشعة مجاناً.

ومن المقرر أن تبدأ القوافل خلال يناير المقبل من وحدة الأمل بمدينة رأس غارب يوم 11 يناير، وتستغرق يومين 11 و12 من الشهر المقبل، وتنطلق بعد ذلك إلى منطقة المستعمر بمدينة القصير وتقضي فيها يومى 13 و14 يناير.

وتتجه القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة كم القصير ناحية الجنوب حيث مدينة حلايب وقرية مرسى حميرة التابعة لادارة الشلاتين الصحية، وتقضى فيهم يومين 15 و16 يناير، وتستكمل اعمالها بقرى حلايب يومين 17 و18 من يناير، حيث يتم اجراء الكشف الطبى علي اهالى قرية رأس حدربة، وأبو رماد.

ومن مدينة حلايب إلى قرى مدينة مرسى علم، حيث تصل القوافل يومى 19 و20 يناير الى قرى حماطه ومركز طب الاسرة بمدينة مرسى علم، وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج فيهم مجاناً على الأهالى.

وتختتم القوافل العلاجية اعمالها بقرى ومدن البحر الأحمر خلال يناير المقبل بقرية أم الحويطات بسفاجا، يومى 21 و22 يناير المقبل.