تعليم القليوبية تنتهى من استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تفاصيل

القليوبية - إبراهيم سالم

أنهت محافظة القليوبية، ممثلة في مديرية التربية والتعليم، ومديريات الصحة والأمن، من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي لسنوات النقل للمراحل المختلفة "الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك التعليم الفني بأنواعه"، وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تم التأكد من جاهزية اللجان وكذلك توزيع الجداول الخاص بالامتحانات، وتوزيع المراقبين على اللجان الامتحانية.

في البداية أكد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم عقد عدة اجتماعات موسعة مع مديرى الإدارات التعليمية ومديري الإدارات التنفيذية والإدارية والمالية بالمديرية، بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإسلام عبدالفتاح مدير شئون الطلبة بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، لمناقشة كافة الاستعدادات لاختبارات النقل واختبارات الشهادة الإعدادية.

وتابع مدير تعليم القليوبية، أنه تم التأكيد على تطبيق معايير اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه تم أيضا التأكيد لمديرى الإدارات علي الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وأن يكون الامتحان من المنهج المقرر، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الجيد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق.

وأوضح "عبده"، أنه تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة مناسبة وهادئة للطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن كل هذه الاستعدادات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بشكل ميسر وآمن لجميع الطلاب، موضحا أن المديرية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات أولًا بأول، مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار مدير تعليم القليوبية، أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، سواء لسنوات النقل أو الشهادة الإعدادية، واعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ونشره بالإدارات التعليمية ومن ثم في المدارس علي مستوى المحافظة، كما أنه تم عقد اجتماع مع الشؤون المالية والإدارية ومسئولى التعاقدات بالإدارات التعليمية، حيث تم مناقشة مجموعة من النقاط الهامة الخاصة بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الإدارات التعليمية بشأن تديير الاحتياجات الخاصة بأعمال امتحانات نصف العام.

وألمح أنه تم التوجيه بسرعة تدبير الأوراق الخاصة بالامتحانات وكذلك أوراق الإجابة، إضافة إلى إعداد جداول توزيع المعلمين على اللجان الامتحانية، بحيث يتم التوزيع بشكل عامل دون الإخلال بنظام الامتحانات، وكذلك إعداد خطة بديلة للطوارئ حال حدوث أية مستجدات لسرعة التعامل الفوري لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.