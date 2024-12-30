بعد فقدانها 54 كيلو جراما.. 6 تغيرات فى حياة ميريديت هوتسون

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الفوائد التي تحل عليك إذا خططت للتخلص من الوزن الزائد، فقد يساعدك الجسم الرشيق في بناء علاقات أفضل مع الآخرين، ومساعدتك في تحقيق العديد من أحلامك والأمور الأخرى المهمة، وهذا بالفعل ما حدث لسيدة فقدت 54 كيلو من وزنها الزائد، وحدثت 6 تغيرات في حياتها، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



وخلال عامين فقدت ميريديت هوتسون 54 كيلو جراما من وزنها الزائد، وأكدت أن فقدان الوزن يؤدي بشكل كبير إلى زيادة احترام الذات وإعطاء شعور كبير بالإنجاز، وتحسين جودة حياة الشخص، وتقديم فرص جديدة.

6 أشياء تغيرت في حياتها، على حد تعبير ميريديث:

-مزيد من الطاقة ومشاكل صحية أقل

قالت ميريديت إنها قبل رحلتها كنت أعاني من المرض باستمرار وأعاني من صداع شديد وآلام في الجسم وانخفاض في الطاقة، الآن، أستطيع تكوين ذكريات جديدة وأنا أشعر بأنني في كامل طاقتي، وهذا يساعدني على أن أكون أكثر حضورًا مع أحبائي.

-الشعور بالحيوية والإثارة

أشارت إلى أنه كانت الحياة في ذلك الوقت عبارة عن العمل والحفلات ومشاهدة التلفاز والاستمتاع بالطعام، والآن أصبح كل يوم مغامرة جديدة، أجد السعادة في تجربة أشياء جديدة ورؤية أماكن جديدة ومقابلة أشخاص جدد والحركة! يساعدني ذلك على الشعور بالحيوية والإثارة مرة أخرى.

-تغيير في المهنة

بدأت في المخاطرة بدلاً من اللعب بأمان، فكنت أعلم أن المهنة التي كنت أمارسها ليست المسار الذي حدده الله لي، لذلك استمعت إلى قلبي، وتركت مهنتي كمصففة شعر، واستثمرت كل دولار ادخرته في حلمي، وأطلقت برنامج اللياقة البدنية الخاص بي، وفي غضون عامين ونصف، غير هذا البرنامج حياة أكثر من 3000 شخص، وساعدني في إيجاد هدف في الحياة.

-أكثر استقلالية

في كل مرة كنت أترك فيها وحدي، كنت أقع في الاكتئاب وأختنق من القلق؛ وهذا جعلني أعتمد بشكل كبير على الآخرين في سعادتي، والآن، أصبحت مستقلة بشكل واضح، ولا أحب شيئًا أكثر من "وقتي الخاص"، بل إنني أضع هدفًا للقيام برحلة بمفردي يومًا ما عبر العالم.

-نظرة إيجابية للحياة

كنت في السابق سريع الغضب وأجد صعوبة في التحكم في مشاعري، ولكن الآن، أصبحت لدي نظرة إيجابية للحياة، وصبر أكبر، وقلب قوي، وهو ما يساعدني في بناء علاقة أوثق مع الله وكل شخص في حياتي.

-لم أعد خائفا بعد الآن

لم أعد أختبئ وراء الخوف وأدفع نفسي باستمرار لأكون أفضل مما كنت عليه في اليوم السابق، أغتنم الفرص الجديدة دون تردد بدلاً من التشكيك فيها والقول "أتمنى"، لقد غير هذا وحده حياتي في كثير من النواحي.