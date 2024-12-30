الأفواج السياحية تستمتع بزيارة المعالم الأثرية بالأقصر قبل رأس السنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من التوافد السياحى المميزة قبل قدوم ليلة رأس السنة الميلادية، فتسجل المعالم الأثرية من معابد ومقابر فرعونية إقبال سياحي كبير في الموسم الشتوى الأقرب لقلوب ضيوف العالم، حيث تتوافد الأفواج من الجنسيات الأوروبية مثل الألمان والفرنسيين والإسبان وأمريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح من دول جنوب شرق آسيا، مع توقعات بزيادة تلك الأعداد خلال الأيام المقبلة مع أعياد رأس السنة الميلادية.

وتعتبر مدينة الأقصر تعتبر الوجهة الأولى للسياحة الثقافية في مصر والمشتي السياحي الرئيسي، حيث تشهد حالة من الإرتفاع الكبيرة في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الشتوي الحالي، فتشير التقارير في بداية الموسم الشتوى إلى أن نسب الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة تتجاوز 85%، مدفوعة بتوافد السياح من الجنسيات الأوروبية والآسيوية، حيث أن النجاح الكبير الذي تحققه السياحة الثقافية في الأقصر نتيجة تضافر كافة الجهود على مدار الفترة الماضية، ولاتزال الأقصر تحتاج لسلسة من الأنماط السياحية الجديدة للترفيه عن الأجانب.

وخلال تلك الأيام تشهد الأقصر وأسوان إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب على حجز الفنادق العائمة والدهبيات، موضحاً أن نسب حجوزات الفنادق العائمة والدهبيات بلغت خلال الكريسماس ورأس السنة أكثر من 90%، حيث أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 120 فندقا، فيما يبلغ عدد الدهبيات نحو 95 دهبية.

فيما تشهد محافظة الأقصر استمرار الأجهزة التنفيذية في أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة، حيث لاقت هذه التحضيرات ترحيباً وإشادة واسعة من المواطنين والسائحين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.



استمتاع السائحين داخل مقابر الملوك والملكات



استمتاع السياح داخل المقابر الملكية بالبر الغربى



الأفواج السياحية من حول العالم تستمتع بزيارات المعالم الأثرية



التوافد السياحى الكبير فى مقابر الملوك والملكات



توافد الأسر الأجنبية على مقابر ملوك الأقصر



توافد سياحى مميز فى معبد الملكة حتشبسوت



جانب من التوافد السياحى بمعابد الكرنك



جانب من زيارات المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر قبل رأس السنة



زيارات المعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر قبل رأس السنة