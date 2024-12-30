اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف
محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

وزير الأوقاف يشيد بقرار الوطنية للإعلام حول إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن

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وزير الصحة يخفض ويوحد سعر الكشف عن المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وزير الصحة يعقد اجتماعا لوضع حلول عاجلة ومستدامة لزيادة القوى البشرية المدربة

 







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اذاعة القران الكريم

وزير الاوقاف

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القران الكريم






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