أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
وزير الأوقاف يشيد بقرار الوطنية للإعلام حول إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن
مفتى الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات
لماذا لا يتم إشراك المعلمين بالحصة فى امتحانات الترم الأول 2025؟
مفتى الجمهورية: الرسالات السماوية قامت على الاستسلام والخضوع لله تعالى
محافظة الجيزة تغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية غير مرخصة بالعمرانية
وزير الصحة يخفض ويوحد سعر الكشف عن المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وزير الصحة يعقد اجتماعا لوضع حلول عاجلة ومستدامة لزيادة القوى البشرية المدربة
وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
وزارة الزراعة توزع أبقارا مجانًا على 104 سيدات في أسوان