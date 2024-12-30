أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم

محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

وزير الأوقاف يشيد بقرار الوطنية للإعلام حول إلغاء الإعلانات من إذاعة القرآن