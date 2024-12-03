ميناء القاهرة الجوى ينظم دورة تدريبية للأشقاء الأفارقة فى مجال المطارات

كتب أحمد مصطفى

بدأت شركه ميناء القاهرة الجوي فعاليات البرنامج التدريبي Basic Airport Operation لعدد 15 من المتدربين من المطارات الإفريقية.

يهدف البرنامج التدريبي الذي يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الي نقل التجربة المصرية لمطار القاهره الدولى للدول الأفريقية من خلال تقديم فهم شامل للعمليات اليومية للمطارات من خلال عده موضوعات من بينها إدارة العمليات الأرضية ، إدارة الركاب والخدمات ، الأمن والسلامة في المطارات بالاضافة الي التعرف علي أهم المفاهيم البيئية والتنظيمية.

يأتى ذلك ضمن توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة في مجالات الطيران المدني المختلفة.

وفى هذا السياق، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة القابضة تقدم كامل الدعم لكافة الأشقاء الأفارقة في مجال المطارات وذلك انطلاقاً من دور مصر الريادي في هذا المجال خاصة مع امتلاك مصر للإمكانيات الفنية و التدريبية التي تؤهلها لذلك مع إمكانية تقديم تدريب عملي on site Training لتقديم تجربة متكاملة، مضيفا أن الشركة القابضة للمطارات حريصة علي المشاركة في كافة الفعاليات الافريقية، والتي كان أخرها المشاركة في المعرض المصاحب للجمعية العامة لإتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA .

وأكد عرب علي أن الشركة القابضة تضع كافة إمكانتها في المجالات التدريبية والإستشارية والملاحية، وكذلك تقديم سبل التعاون المعلوماتي والفني لكافة الدول الإفريقية الشقيقة .