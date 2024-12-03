موعد احتفال كنائس الكلدان والروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

كتب: محمد الأحمدى

تختلف الكنائس القبطية فى الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد من حيث المدد المختلفة، وتاريخ بداية الصوم حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم 7 يناير المقبل، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر المقبل، فيما تحتفل الطائفةالإنجيلية به يوم 7 يناير بدون صوم.





احتفال الكنائس الكاثوليكية

الروم الأرثوذكس