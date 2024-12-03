مفاهيم طبية.. العلاج بالتبريد.. فوائده وطبيعة استخدامه

كتبت مروة محمود الياس

العلاج بالتبريد مفهوم طبي وطريقة علاج تطلق على استخدامات التبريد في علاج بعض الإصابات والمشكلات، أهم فوائد هذا النوع من التدخل هو أنه تدخل محدود ولا يعد مساويا للجراحات التقليدية، التي تسبب ألما أو النزيف أو مخاطر لتلف الأنسجة، وبالتالي فإنه يعد طريقة علاج بسيطة وأضرارها أقل حدة من غيرها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

والعلاج بالتبريد هو نوع من العلاج الذي يستخدم البرودة الشديدة لإزالة الأنسجة غير الصحية أو غير الجيدة والتخلص منها تماما يستخدم في كثير من الحالات مثل حالات السرطان والحالات الجلدية وغيرها الكثير، وهناك جزء منها علاجي وجزء آخر جراحي بالتبريد، يستخدم في هذا العلاج الأطباء مسارات جراحية تنفس تحت الجلد ويكون تدخلها محدود للغاية فلا يسبب نزيفا أو مشكلات الجراحات المعروفة.

يستخدم العلاج بالتبريد في كثير من الحالات ولعل من أشهرها علاج الحالات الجلدية وعلامات الجلد والبقع، والثآليل الشديدة وبعض الأورام مثل ورم كبد، وورم البروستاتا، وورم عنق الرحم وسرطانات الخلايا القاعدية وسرطان العظام كذلك في بعض الحالات.

بعض الأضرار الطفيفة لهذا النوع من العلاج يجب ذكرها وهي أنه قد يسبب بعض النزيف لدى بعض الحالات أو التقلصات أو الألم بعد العلاج وتلقيه، كذلك تلف في بعض أنواع الأعصاب في بعض الحالات النادرة تورم أيضا وتندب أو عدوى جلدية، تحدث هذه الآثار الجانبية عاده في بعض الحالات النادرة ولكن يصاحبها مجموعة من الأعراض الأخرى، والتي من بينها أن يعاني المريض من احمرار مكان العلاج أو صديد أو إرتفاع في درجه الحرارة بدون تبرير ، مما يستدعي الاتصال بالطبيب مباشرة.

ويحدد الطبيب وحده طبيعة هذا النوع من العلاج وفاعليته مع المريض وحسب الحالة.