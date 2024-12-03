مركز معلومات الوزراء يطلق إصدارا جديدا من تطبيقه على الهواتف المحمولة (IDSC)

كتبت هند مختار

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من تطبيقه (IDSC) للهواتف المحمولة، ليستمر في تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، تزامنًا مع مرور 3 أعوام على الإطلاق الأول للتطبيق.

وقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تطبيق (IDSC) هو المصدر الرسمي الوحيد الذي يتابع آخر الأخبار والتحليلات المحلية والعالمية من مصادرها الموثوقة على مدار الساعة، مضيفًا أن التطبيق يسهم في تعزيز نشر وإتاحة المعلومات، ودعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأنباء من مصادرها المحلية والدولية المعتمدة، وتوفير نافذة للرأي العام لمتابعة الأخبار والتحليلات على الهواتف المحمولة بشكل أكثر سهولة وسرعة.



وأكد "الجوهري"، أن التطبيق قام بنشر أكثر من 72 ألف خبر وتحليل محليًا وعالميًا منذ تدشينه في عام 2021، وبمعدل يفوق الـ 18 ألف خبر وتحليل سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيق ينشر أخبار وتحليلات مترجمة من 70 وسيلة إعلامية أجنبية مثل: "بلومبرج" و"الإيكونوميست" و"فايننشال تايمز" وغيرها.



وأضاف: "التصميم الجديد يضم واجهة جذابة تتيح سهولة التصفح، ويمكن من خلاله متابعة أخبار مجلس الوزراء من حيث أهم القرارات واللقاءات، كما يتيح لكل مستخدم إنشاء حساب خاص به، ليحدد الموضوعات التي تهمه، ويحفظ ما يشاء منها في "قائمة محفوظات" للاطلاع عليها لاحقًا؛ بما يقدم تجربة تتفق وتفضيلاته، مع إتاحة إمكانية البحث في الأخبار والتحليلات، بجانب تحميل الإصدارات البحثية للمركز على الهاتف".



وذكر "الجوهري"، أن تطبيق (IDSC) يتميز بتراكم معرفي ضخم لمختلف الإصدارات البحثية لـ "مركز المعلومات"، والتي تتنوع موضوعاتها لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل التطبيق أكثر من 5 آلاف تقريرٍ وإصدار ومقال في شتى المجالات، ومنها: "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، و"سياسات مناخية"، و"آفاق اقتصادية"، و"آفاق الطاقة"، و"آفاق صناعية"، و"بقلم خبير"، و"مقتطفات تنموية"، و"قضايا وآراء"، و"نشرة القاعدة القومية للدراسات"، وغير ذلك.



وأوضح أن التطبيق يضم عددًا من الأقسام، ومن بينها: قسم الوسائط المتعددة، والذي يضم حوالي 2120 إنفوجرافيك و1540 فيديو و1190 بثًا صوتيًا يتناول مختلف الاخبار والتحليلات والمناقشات محليًا وعالميًا، كما يوفر التطبيق لمتابعيه خدمة الرصد اليومي لأسعار السلع في الأسواق بالنسبة لأكثر من 50 سلعة، كما يُقدم سلاسل زمنية للمؤشرات المحلية والعالمية، مثل: أسعار النفط وغيرها بالاستناد إلى 35 عنصر بيان تُحدث يوميًا وأسبوعيًا.

وأشار "الجوهري" إلى أن التطبيق يتابع حركة البورصات المحلية والعالمية من خلال ما يفوق الـ 20 بيانًا وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، ويرصد وضع مصر وفقًا لأكثر من 50 مؤشرًا دوليًا، كما يرصد أكثر من 100 عنصر بيان من البيانات الاجتماعية والاقتصادية يرصدها التطبيق، مثل بيانات: الموازنة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي، والسكان وغيرها.