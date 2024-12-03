سفير بريطانيا يشكر الخارجية على استضافة مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة

(أ ش أ)

أعرب السفير البريطانى لدى مصر جاريث بايلى عن الشكر لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على استضافة مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة الذى عقد أمس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار السفير البريطاني- فى تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس" اليوم الثلاثاء- إلى أن وزيرة التنمية الدولية البريطانية آنيليز دودز أعلنت خلال مشاركتها فى المؤتمر عن تقديم 24 مليون دولار إضافية من المساعدات البريطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلق الاثنين، مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في شهر أكتوبر الماضي.