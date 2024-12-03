روسيا تعترض على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته واشنطن

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قال النائب الأول للممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الاثنين ، إن بلاده اعترضت على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الجاري بعد أن رفضت واشنطن حذف اجتماع بشأن أوكرانيا منه.



وقال بوليانسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" ، : "كما كان متوقعاً انتهى بالأمريكيين الأمر بدون برنامج معتمد لعمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث رفضوا حذف اجتماع حول أوكرانيا من جدول الأعمال".



وأضاف : "لا أستطيع أن أقول لماذا حدث هذا، فقد يكون ذلك عناداً أمريكياً أو تضامنًا أنجلوسكسونيًا، لكن النتيجة هي نفسها، لقد كنا واضحين وشفافين فيما يتعلق بموقفنا منذ البداية ، إن الأجندة الأمريكية قد يتم حظرها".



وتولت الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر 2024 ، وفي أوائل نوفمبر الماضي، منعت روسيا البرنامج الذي صاغته المملكة المتحدة لأنه تضمن اجتماعاً بشأن أوكرانيا ، ووفقا لبوليانسكي : "يجب أن يتضمن البرنامج عقد اجتماعات تتماشى مع دورة إعداد التقارير في مجلس الأمن، ولم تكن أوكرانيا من بين هذه القضايا".