الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 05:46 م الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات. ويعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء، لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات بجانب نشاط الحكومة على مدار الأسبوعى. اجتماع الحكومة الاسبوعى الحكومة اجتماع مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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