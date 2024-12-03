رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات.



ويعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء، لعرض أبرز ما تم الموافقة عليه من قرارات بجانب نشاط الحكومة على مدار الأسبوعى.