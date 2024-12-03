اليوم السابع
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تعرف على الفئات المستفيدة بزيادة الحد الأدنى للمعاش

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 11:04 ص
تعرف على الفئات المستفيدة بزيادة الحد الأدنى للمعاش الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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فى إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة  المعاشات، تبدأ الهيئة القومية للتأمين فى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025  .

على جانب أخر يستمر بنك ناصر الاجتماعي  في  صرف معاشات ديسمبر  2024  لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وتتابع غرفة عمليات البنك إجراءات صرف المعاشات مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات الصرف في إطار الحرص على التيسير على المستفيدين من المعاشات.

 







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