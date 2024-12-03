اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:00 م
اليوم السابع: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه اليوم السابع

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تحت عنوان، " المجلس يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى" يصدر عدد الأربعاء من جريدة اليوم السابع، وفيه: النواب يقر حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. جبالى: التشريع يستهدف التمكين الاقتصادى.. وزيرة التضامن تشرح بالأرقام ملف بطاقات الخدمات المتكاملة أمام النواب.. وتؤكد: استخراج 1.2 مليون كارت خدمات متكاملة وإنهاء قوائم الانتظار.

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