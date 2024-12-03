الكاتب أحمد رفعت: مصر فى عهد الرئيس السيسي شهدت إنجازات غير مسبوقة

محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2024/2025 حيث شهد مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية محاضرة تحت عنوان "المشروعات الوطنية الكبري وإعلاء الهوية ومواجهة الشائعات"، ألقاها الكاتب الصحفي أحمد رفعت.

أدار الندوة الدكتور عبدالله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة، وبحضور الدكتور معتز عبد الله مساعد رئيس الجامعة لشئون هيئة التدريس وعميد كلية الآداب الأسبق، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

تأتى فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة فى إطار توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، بتكثيف اللقاءات الفكرية مع طلاب الجامعة، وتوسيع الآفاق المعرفية والفكرية لديهم، عبر تنظيم محاضرات وندوات، مع كبار المفكرين والعلماء والكتاب والإعلاميين، لحوارات ونقاشات مع الطلاب، تستهدف تعزيز الوعى بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، بما يصقل شخصياتهم، ويساهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

وعبر الكاتب الصحفي أحمد رفعت، في بداية كلمته، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، والتي حققت تقدمًا كبيرًا في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة مثل تصنيف QS، وأنها تمتلك مراكز متخصصة ومتميزة، إلى جانب افتتاحها الفرع الدولي بمدينة السادس من أكتوبر، وامتلاكها مستشفيات كبري مثل قصر العيني وأبو الريش تقدم خدمات صحية لجموع الشعب المصري.

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أن الهوية الوطنية تواجة هجوما.من الخصوم والأعداء الذين لديهم مخطط مُعلن يستهدف تشوية الهوية الوطنية لمصر وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى التحديات الكبري التي واجهتها الدولة المصرية منذ 2011 مثل الزيادة السكانية، والبطالة، والإرهاب، وجهود القوات المسلحة للقضاء علي الارهاب وما ترتب عليه من سقوط آلاف الشهداء والجرحي خلال معارك متفرقة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن، لافتًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية وما تبذله من مجهودات ضخمه من أجل بناء الوطن.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إلى المدن الجديدة التي تم بناؤها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعمليات التطوير التي شهدتها المناطق العشوائية والتي بلغ عددها 108مناطق عشوائية في محافظة القاهرة، والأنفاق التي تم إنشاؤها بمنطقة قناة السويس، وتطوير المطارات، وغيرها، والذي مثل جهدا تاريخيا غير مسبوق لتأمين الأمن القومي المصري، لافتًا إلي الطفرة الكبري الذي شهدها ملف النقل في مصر، وتطوير العديد من الشركات الكُبري وما تم انفاقه من مبالغ هائلة في سبيل هذا التطوير.

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الجيش المصري أصبح من أقوي عشر جيوش على مستوي العالم، وهو يقوم بحماية مصالح مصر في كل مكان إلى جانب حماية حدود الوطن، وأن تصنيف البحرية أصبح السادس علي العالم، والقوات الجوية أصبح تصنيفها الثامن على العالم، مشيرًا إلي أن العدو يقوم ببث حالة من الإحباط لدى المصريين بهدف زعزعة استقرار الوطن، ويقوم بعمليات التشويش المختلفة وبث الشائعات من خلال حروب الجيل الرابع.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله التطاوي، حرص جامعة القاهرة على تعزيز الهوية الوطنية لدى طلابها، وزيادة وعيهم حول مختلف القضايا والمخاطر الشديدة التي يواجهها الوطن، مشيرًا إلي الواقع المضطرب الذي نواجهه سواء على المستوي السياسي والفكري والاقتصادي وغيرها والتي تحتاج إلى تأمل ووعي وفهم وتحمل المسؤلية، مضيفًا أن أبناء جامعة القاهرة هم الذين يرفعون الراية في المستقبل ولابد من زيادة وعيهم من خلال إمدادهم بالمعلومات والحقائق من مصادرها الآمنة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد علي تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر فعاليات المحاضرة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.