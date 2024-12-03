الرئيس السيسى يهنئ رئيس رومانيا بذكرى العيد القومى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

كما أوفد رئيس الجمهورية، السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.