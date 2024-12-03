الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يهنئ رئيس رومانيا بذكرى العيد القومى الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 03:52 م الرئيس عبدالفتاح السيسى (أ ش أ) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا كلاوس فيرنر يوهانيس، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى. كما أوفد رئيس الجمهورية، السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة. الرئيس عبدالفتاح السيسى رومانيا العيد القومى لرومانيا الاحتفال بذكرى العيد القومى لرومانيا مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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