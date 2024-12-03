اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:30 م
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اتحاد العمال يهنئ الإمارات قيادة وشعبا بعيدها الوطنى

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:01 م
اتحاد العمال يهنئ الإمارات قيادة وشعبا بعيدها الوطنى هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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بعث هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذى لعمال السياحة والبلديات العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة الامارات الشقيقة.

وقال في تصريحات صحفية "بمناسبة العيد الوطنى الاماراتى رقم 53: " نبارك العلاقات المصرية - الاماراتية الرااسخة التى تحمل ابهى صور التقدم والازدهار والاستقرار على مستوى كل المسارات' .

تابع: " المهيرى ' قائلا إن مسيرة انجازات الإمارات الشقيقة جعلت منها عضواً ناشطاً في المجتمع الدولي بتأثيرها الواضح في شؤون الخليج والعالم العربي والنامي والعالم أجمع.

وقال إن المستوى المرموق لدولة الإمارات جاء نتيجة لنشاط مثمر وعمل دؤوب أسست له قيادة رشيدة حرصت على السير قدما بواسطة أبنائها المخلصين، والتى قامت بتوجيههم إلى العمل فى الاتجاه السليم الصحيح لإنجاز كل ما هو مفيد ومؤثر لصالح وطنهم ومستقبلهم.


 







اتحاد العمال

العيد القومى للامارات

هشام المهيرى

نقابة الخدمات الادارية



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