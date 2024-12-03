أخبار 24 ساعة.. البيئة: جهود مكثفة لمنع تسريب ملوثات بمحيط غرق سفينة بالقصير

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم العالي: بنك المعرفة شهد طفرة كبيرة ويصدر المعرفة للخارج

وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع مبعُوث الصين للشرق الأوسط

وزير السياحة: مصر تستهدف تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والأثري

‫وزير الزراعة: إنتاج 65 مليون جرعة لقاح بيطرى فى 3 شهور

الصحة: استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة ودعمهم صحيًا واجتماعيًا

وزيرة البيئة: جهود مكثفة لمنع تسريب ملوثات بمحيط غرق سفينة الشحن بالقصير

وزارة الصحة: 39.9 مليون شخص حول العالم متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري

وزارة الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم فى المنافذ لـ280 جنيها

وزير الزراعة: منع الصرف الورقى للأسمدة المدعمة.. والتوزيع بكارت الفلاح

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمنطقة الزيتونة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

التعليم تتيح رابط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

الأوقاف تعلن انطلاق اختبارات المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف تفتتح 25 مسجدا جديدا الجمعة المقبل ضمن خطتها لإعمار بيوت الله