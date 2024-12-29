وكيل صحة سوهاج يكرم فريقا طبيا بمستشفى دار السلام المركزى.. تفاصيل

سوهاج - عمرو خلف

كرم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية، فريقا طبيا من مستشفى دار السلام المركزي يضم الدكتور علي كمال ثابت مدير مستشفى دار السلام المركزي، والدكتور محمد موسي مدير مستشفى أولاد يحيي الحاجر والدكتور محمد حسن محمود اخصائي الباطنة، وذلك نظرا لمجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضي وتفانيهم في العمل.

وخلال التكريم أثني دويدار علي جهود الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لمجهوداتهم المبذولة تجاه المرضي وتضحياتهم المشرفة.

جاء هذا التكريم أيضاً بعد توجيه وكيل وزارة الصحة بإرسال طبيب لسيدة مسنة بقرية اولاد يحيى الحاجر التابعة لمركز دار السلام، وعلي الفور تم الاستجابة وفحص السيدة بمنزلها نظراً لظروفها الخاصة وعدم قدرتها على الحركة وإصدار قرار علاج علي نفقة الدولة وتوفير العلاج المناسب لحالتها.

كما وجه "دويدار" أيضاً بمتابعة الحالة بصورة دورية.