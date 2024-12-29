وزير الأمن الصومالي يدعو العشائر المتصارعة لوقف العنف وإحلال السلام

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دعا وزير الأمن الصومالي اللواء عبدالله شيخ عثمان، العشائر المتصارعة في بعض محافظات البلاد إلى وقف العنف وإجراء مفاوضات لحل خلافاتهم وإحلال السلام.

وقال الوزير الصومالي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - "إن الحروب الأهلية تعيق تقدم البلاد وازدهارها وتشتت وحدة المجتمع"، داعياً العلماء والمثقفين إلى لعب دور لحل النزاعات القائمة والعمل على المصالحة.

وأكد التزام الحكومة الصومالية بإحلال السلام الدائم في البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تهدف لدعم عملية المصالحة والأمن.