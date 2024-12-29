اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الأمن الصومالي يدعو العشائر المتصارعة لوقف العنف وإحلال السلام

الأحد، 29 ديسمبر 2024 07:16 م
وزير الأمن الصومالي يدعو العشائر المتصارعة لوقف العنف وإحلال السلام الجيش الصومالى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا وزير الأمن الصومالي اللواء عبدالله شيخ عثمان، العشائر المتصارعة في بعض محافظات البلاد إلى وقف العنف وإجراء مفاوضات لحل خلافاتهم وإحلال السلام.

وقال الوزير الصومالي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - "إن الحروب الأهلية تعيق تقدم البلاد وازدهارها وتشتت وحدة المجتمع"، داعياً العلماء والمثقفين إلى لعب دور لحل النزاعات القائمة والعمل على المصالحة.

 

وأكد التزام الحكومة الصومالية بإحلال السلام الدائم في البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تهدف لدعم عملية المصالحة والأمن.







مشاركة

وزير الأمن الصومالي

العشائر المتصارعة في الصومال

الصومال

عشائر الصومال

اخبار الصومال

حركة الشباب






الرجوع الى أعلى الصفحة