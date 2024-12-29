نهر الأمازون الأكبر فى العالم مهدد بالاختفاء مع اسوأ موجة جفاف

فاطمة شوقى

نهر الأمازون، أكبر نهر وأحد أكثر الأنهار رمزية في العالم، في حالة طوارئ الآن ، وأعلنت السلطات الكولومبية والبرازيلية تلك الطوارئ لمواجهة أشد موجة جفاف خلال الخمسين عامًا الماضية، لقد أصبح التنقل بين المدن شبه مستحيل، ومن المفارقات أن نقص مياه الشرب أصبح الآن حقيقة يائسة في منطقة غنية بالموارد المائية، فقد أصبح هذا النهر مهدد بالاختفاء مع أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 50 عاما.

وأشارت صحيفة دياريو ليبرى البرازيلية إلى أن السكان والسلطات في حالة طوارئ فى الوقت الحالى ، فيما أصيبت وسائل النقل بالشلل في منطقة الأمازون.

وفى كولومبيا ، يمر نهر الأمازون ، بأخطر موجة جفاف خلال الخمسين عامًا الماضية، مما يؤثر بشكل خطير على المجتمعات في المنطقة، وقد أصابت الأزمة النقل النهري بالشلل، وهو أمر حيوي لربط السكان، وكشفت عن النقص الواضح في مياه الشرب في منطقة غنية بالموارد المائية.

تظل السلطات المحلية وسكان منطقة الأمازون الكولومبية في حالة تأهب في مواجهة الوضع الذي يعرض بقاء الآلاف من الأشخاص للخطر.

ويعاني الآلاف من سكان مقاطعة إكيتوس، في منطقة لوريتو، بالفعل من عواقب الصيف المبكر الذي تنبأت به الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في بيرو (Senamhi) على الغابة البيروفية، وتسببت الظروف الجوية في انخفاض حاد في مستوى نهر الأمازون، مما أدى إلى تقطع السبل بالقوارب وتعقيد النقل النهري في منطقة تعتبر الأنهار هي الوسيلة الرئيسية للاتصالات.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن منسوب المياه في نهر الأمازون انخفض بنحو 2.50 متر عن المتوسط الطبيعي، ليصل إلى 106.87 متر فوق مستوى سطح البحر، ومع ذلك، يقترب النهر من المستويات المسجلة قبل 14 عاما، عندما وصل إلى الحد الأدنى التاريخي البالغ 105.38 متر.

وأصبح الوضع واضح خاصة في ميناء ماسوسا حيث حوصرت سفن الشحن الثقيلة على ضفافه، غير قادرة على مواصلة رحلتها بسبب انخفاض مستوى المياه، نتيجة لغياب الأمطار التي ستستمر لبضعة أشهر أخرى سيؤدي ذلك إلى وصول التدفق إلى أدنى مستوياته التاريخية على غرار ما تم تسجيله في عام 2010. ووفقًا لماركو باريديس، رئيس منطقة سينامي في إكيتوس، إذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد نواجه "أكبر موجة جفاف في الأربعين عامًا الماضية".

