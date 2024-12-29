ندوات بيطرية إرشادية فى الأقصر لمكافحة طفيليات تصيب الحيوانات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، واستمراراً للدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية.

وفى هذا الصدد، قامت الدكتورة بسمة نادر طبيبة بوحدة النمسا بإدارة إسنا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالوحدة الصحية ببندر إسنا، حيث تم خلالها توعية كافة الحضور بكيفية الوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية التي تصيب الحيوانات، وكذلك التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم.

كما قام الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة بإدارة إسنا البيطرية بعمل ندوة إرشادية بنطاق الوحدة، فيما قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالجمعية الزراعية بالرياينة، حيث تمت توعية الحضور بكيفية الوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية التي تصيب الحيوانات، وكذلك قامت بشرح سبل وأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم، وقامت الدكتورة شيرين سيد طبيبة بوحدة المريس بإدارة الطود البيطرية بعمل ندوة إرشادية بالجمعية الزراعية بالمريس حول تلك الحملة التوعوية.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى أعمال القافلة البيطرية المجانية بقرية العديسات القبلي بمركز ومدينة الطود شرق الأقصر، مما أسفر عن علاج 824 رأس ماشية وطيور بالثرية، كما تم رش 400 حالة ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وغيرها من الخدمات البيطرية للحيوانات بالمدينة، وذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطري بالأقصر للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن القافلة قدمت خدمات طبية وصرف أدوية مجانية في جميع التخصصات (الأمراض الباطنة والتنفسية والعمليات الجراحية ورش وتجريع لمقاومة الطفيليات الداخلية و الخارجية)، وكذلك علاج الطيور بأنواعها.



ندوات بيطرية بالأقصر لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بالحيوانات