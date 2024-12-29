اليوم السابع
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مفتى الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:01 م
مفتى الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات مفتى الجمهورية
كتب: محمد الأحمدى

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قال الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية إن الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات ويسعى للقضاء على الأخضر واليابس والقضاء على الدولة الإسلامية فى سبيل تحقيق حلمه ولكن هذا لن يحدث.

وأضاف خلال كلمته بندوة المركز الثقافى الأرثوذكسى بعنوان نهاية عام وبداية عام فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أن النقطة الرئيسية التى قامت عليها الأديان هى دعوات المحبة والتسامح ويجب أن يكون هذا شعار عام مضى وعام قادم.

واحتفاءً بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام، ينظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، صالون ثقافي مميز بعنوان "نهاية عام وبداية عام : التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، بمشاركة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم الأحد 29 ديسمبر  الجاري.

 

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جانب من اللقاء

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المركز الثقافى الارثوذكسى

مفتى الجمهوريه

الاحتلال الإسرائيلى تجاوز بأفعاله مجتمع الغابات






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