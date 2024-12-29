محافظ كفر الشيخ يفتتح ‏مدرسة ابتدائية بالحامول على مساحة 4543 م2.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مدرسة 62 الخاشعة الابتدائية، بقرية الخاشعة بمركز الحامول، على مساحة 2100 م2 وبتكلفة 11 مليون جنيه، وذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد العوضي مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدرسة البالغ عددها 40 فصلًا، «30 فصلًا ابتدائي و 10 فصول رياض أطفال»، بعدد 902 طالب وطالبة، لتقليل الكثافة الطلابية من 53 إلى 29 في الفصل الواحد، كما تفقد عدد 6 معامل، فضلًا عن غرف الأنشطة، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتفقد التجهيزات والمرافق التعليمية لضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش الطلاب في المقررات الدراسية، مؤكدًا على دور التعليم الأساسي في بناء النشء وتطوير مهارات الطلاب، لافتًا إلى انتظام سير العملية التعليمية، وتوافر كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويحظى باهتمام الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة.

وأكَّد محافظ كفر الشيخ، تنفيذ خطة المناهج التعليمية، وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة للطلاب، والاهتمام بالموهوبين، والاهتمام بسجل المعلم لكل فصل، وتفعيل لائحة الانضباط، وتطبيق القرارات الوزارية بشأن العملية التعليمة، موجهاً بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.



جانب من متابعة المحافظ للطلاب



محافظ كفر الشيخ يختبر الطلاب



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة