محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط بكنيسة مارمينا ومارجرجس فى رأس سدر بعيد الميلاد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

زار الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفقة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومدينة رأس سدر، كنيسة مارمينا ومارجرجس بمدينة رأس سدر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبالهم الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، والأب جورجيوس نبيه، راعي كنيسة مارمينا ومارجرجس، حيث عبّر المحافظ عن تمنياته بعيد سعيد للجميع، مؤكدًا أهمية المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين.

وأشاد الدكتور خالد مبارك، بروح الوحدة الوطنية التي تجمع المصريين، مشيرًا إلى ضرورة التضرع إلى الله والتقرب إليه دائمًا، سائلاً الله أن يحفظ مصر بمسلميها ومسيحييها، وأن يديم عليها الأمن والسلام والاستقرار.

من جانبه، عبّر الأب أبانوب البراموسي عن سعادته بزيارة المحافظ والوفد المرافق له، قائلاً: "نُقدّر زيارتكم التي تحمل معاني المحبة والود، وتُعزز مشاعر الأخوة بين المصريين"، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعكس متانة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، وتُطمئن الجميع على وحدة الصف الوطني، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.