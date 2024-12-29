محافظ السويس يتابع التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مع قيادات الصحة

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة ومتابعة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ و اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبد العال البدري السكرتير العام المساعد والعميد احمد علاء مستشارالمحافظ للمشروعات والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور اسلام السيد مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور محمود عبد النبي مدير عام التامين الصحي بالسويس والدكتور محمد شريف مدير مديرية الصحة وقيادات الصحة بالسويس.

وأكد المحافظ، أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف لضمان نجاح المنظومة وتلبية احتياجات المواطنين الصحية بشكل كامل .

مؤكدا على متابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل المنظومة الجديدة، التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة لجميع مواطني السويس.

وقدم رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية عرضًا تفصيليًا عن موقف تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمجمع السويس الطبي و الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها حتى الآن، بما في ذلك تجهيز المنشآت الطبية، و أهمية توفير الكوادر البشرية،و الأطقم الطبية و ضم بعض المستشفيات للمنظومة الصحية بالسويس و الخدمات العلاجية التى تم استحداثها بمجمع السويس الطبي ( وحدة الأورام _ وحدة الرعاية المتوسطة _ وحدة السكتة الدماغية _وحدة العلاج الطبيعي) و عدد من العيادات الطبية.

وناقش اللواء طارق الشاذلى مع الأطباء وقيادات الصحة بالسويس سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على تعزيز كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية. كما تم بحث سبل تطبيق المعايير العالمية و التعاقد مع المستشفيات الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في تقديم الرعاية الصحية لضمان رضا المرضى.

وتم استعراض التحديات التي تواجه المنظومة، مثل نقص بعض التخصصات الطبية و وجود عجز للقوى البشرية وتم طرح حلول عملية لتجاوز هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ عدة توصيات وتوجيهات لدفع عجلة العملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أهمها تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وكيفية الاستفادة منها وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير خدمات إضافية ودعم المنظومة مشيرا إلى ضرورة استمرار المتابعة الدورية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد أن تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكاتف جميع الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق أهداف المنظومة وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.