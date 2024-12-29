محافظ البحيرة توجه بتشكيل لجنة فورية لمراجعة مستشفى المحمودية

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة فورية من إدارة المراجعة والحوكمة بمديرية الصحة، لمراجعة جميع أقسام مستشفى المحمودية بالكامل من حيث مستوى النظافة، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وإعداد تقرير مفصل بما تم للعرض بشكل فوري لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة اليوم بمستشفى المحمودية المركزي لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات.

وخلال الزيارة، تفقدت محافظ البحيرة عدد من أقسام المستشفى، وصيدلية التأمين الداخلي، ومخزن الأدوية، ووحدة إذابة الجلطات، والعناية المركزة، بالإضافة إلى مجموعة من العنابر، واطلعت على عدد من السجلات الطبية والإدارية الخاصة بالمستشفى.

كما استمعت محافظ البحيرة إلى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى.