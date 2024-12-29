لجنة المبيدات تعتمد 3 مركبات كيميائية لمكافحة صانعات أنفاق الخيار

كتبت أسماء نصار

‎محصول الخيار واحد من الحاصلات الاستراتيجية التي لها مكان ثابت على مائدة كافة المصريين، علاوة على فوائده الصحية والغذائية، ما يحتم ضرورة العمل على مضاعفة حجم إنتاجيته، والحد من الإصابات المرضية والحشرية التي تهدده على مدار الموسم.

‎و أولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول الخيار، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

‎وتعد صانعات الأنفاق من أبرز الآفات الحشرية التي تهدد محصول الخيار، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع المزارعين، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

و سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول الخيار، بآفة “صانعات الأنفاق” وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليها والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بآفة صانعات الأنفاق، ظهور أنفاق متعرجة رقيقة تتسع تدريجيًا مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج الورقي ذات اللون الشفاف.



ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025 أنه ومع اشتداد حدة ودرجة الإصابة بصانعات الأنفاق، يتحول لون هذه الأنفاق المصابة إلى اللون البني نتيجة لموت خلايا البشرة، كأحد أبرز الأعراض الدالة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ونبهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى توقيت وقوع الإصابة بـ “صانعات الأنفاق” والتي تبدأ عادة خلال الفترة من أكتوبر ونوفمبر وصولًا لشهري مارس وإبريل، ما يحتم ضرورة الالتزام بالمرور الدوري على المحصول، للرصد المبكر لها.

‎شددت اللجنة في كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، على ضرورة بدء برنامج المكافحة الموصى به، عند رصد 2 إلى 3 أنفاق على كل ورقة من الأوراق التي يتم فحصها عشوائيًا، بوصفه الحد الأقصى الحرج، الذي يتوجب تدخل المزارع عنده.

‎اعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 3 مركبات كيميائية، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة صانعات أنفاق الخيار، مع الالتزام برش المجموع الخضري للنباتات، وفقًا للمقننات المحددة.