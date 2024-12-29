الرئيسية أخبار عربية قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر فى اريحا وسلواد فى رام الله الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:47 ص انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله بالضفة الغربية. مشاركة غزة حرب غزة قطاع غزة أخبار غزة شمال غزة غلاف غزة معارك غزة قصف غزة حرب غزة الان الحرب في غزة الحرب على غزة غزة الان مباشر غزة مباشر اخبار غزة أطفال غزة حرب غزة لبنان غزة تحت القصف