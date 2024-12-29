قطع الكهرباء غدا عن مدينة المطرية بالدقهلية لمدة ساعتين لأعمال الصيانة

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، أنه بناءا على الإشارة الواردة من شركة الكهرباء والطاقة بمدينة المطرية، سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن مدينة المطرية (منطقه الغصنة/ ووسط المدينة وعن المؤسسات الحكومية)، وذلك يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 صباحا، ولمدة ساعتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك لأعمال صيانة فى الشبكة.



وطالبت رئاسة المركز، المواطنين وأصحاب المخابز والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، اتخاذ اللازم خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.