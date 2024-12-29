عاجل.. تعطيل الدراسة فى البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية لطقس غدا

البحيرة- ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة.

يأتي ذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمين، والمعلمين المعينين بنسبة الـ 5%؛ وكذا جميع الامهات التي ترعى طفل يقل عن 12 عاما.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات ،مع إنتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.