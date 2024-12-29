ضبط 1500 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمتاجر، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها محمد رجب هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة، عن ضبط 1500 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.