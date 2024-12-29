صحة مطروح: تقديم 1759 خدمة للسيدات ضمن حملة "مشوار الألف الذهبية"

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية الشئون الصحية والسكان بمطروح، أن الفرق الطبية المتخصصة، قدمت ضمن المرحلة الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة "، 1759 خدمة طبية وصحية متنوعة، للسيدات، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ 1691 سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

وأوضحت الدكتورة هبة ترماز مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمطروح، أن حملة "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة"، تم تنفيذها خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2024 على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، مشيرةً إلى أنه وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكداً على الفرق الطبية المشاركة في الحملة التنشيطية بالمحافظة، بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع السيدات المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأكدت " ترماز " أن الحملة استهدفت تقديم هذه الخدمات مجاناً، لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم تقديم الخدمات من خلال 46 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، من بينها 14 عيادة مدعومة بخدمة الأخصائي، و4 عيادات طبية متنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية، بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانية، تم التدريب الجيد لهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.