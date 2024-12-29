"شباب أسيوط" تنظم يوما للمدرسة السمعية بساحل سليم احتفالا باليوم العالمي لذوى الإعاقة

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تقديم خدمات أفضل لهم بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية في تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين لهم حقوق كباقي فئات المجتمع خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد السويفي وكيل الوزارة، قد نظمت احتفالاً في إطار باليوم العالمي للمعاق حيث قام مركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة شباب ساحل سليم بدعوة المدرسة السمعية داخل المركز لحضور اليوم الذي تم خلاله تنفيذ العديد من الألعاب التي تناسبهم مثل نط الحبل، اللعب بالبلونات، وألعاب رياضية واللعب بالتنورة والحصان، وتوزيع هداية علي الطلاب وبريك بمشاركة 50 تلميذ من داخل المدرسة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن اليوم يهدف إلي الترفيه عن أطفال ذوي الإعاقة ودمجهم فالمجتمع وجذبهم للمشاركة بأنشطة مركز الشباب فضلاً عن التعرف علي أماكن جديدة وأشخاص جدد خارج نطاق المدرسة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكداً على أهمية تطبيق الدمج بالطريقة الصحيحة والإستفادة من قدرات ذوي الإحتياجات الخاصة لكونهم جزء لا يتجزء من المجتمع .

