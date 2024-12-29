سول تعلن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة وأحدهما متضرر جزئيا

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قال مسؤولون بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن أحد الصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من طائرة "جيجو إير" المنكوبة تعرض لأضرار جزئية، ما قد يؤدي على الأرجح إلى تأخير في الوقوف على أسباب الحادث.



ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" المحلية، نقلا عن مسؤول في مجلس التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية التابع للوزارة، فإن مسجل بيانات الرحلة (FDR) من طائرة "بوينج 737-800"، التي تحطمت في مطار موان الدولي على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سول، قد تضرر بحلول الوقت الذي تم انتشاله فيه.



وأضاف المسؤول أن مسجل صوت قمرة القيادة (CVR) للطائرة مازال سليما بعد العثور عليه في حطام الحادث، الذي أسفر عن مقتل 179 من أصل 181 شخصا كانوا على متن الطائرة.



وهبطت الطائرة على بطنها بعد تحذير من اصطدام طائر بها من برج المراقبة، واصطدمت الطائرة بجدار خرساني بعد فشل تشغيل عجلات الهبوط، ثم اشتعلت فيها النيران وانفجرت بعد الساعة التاسعة من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية).



وبحسب "يونهاب"، قال مسؤول من مجلس التحقيق "إن تحديد السبب الدقيق لحوادث الاصطدام بهذا الحجم يستغرق عادة شهورا، وقد يتسبب الضرر الذي ألحق بجهاز تسجيل بيانات الرحلة في هذه الحالة في مزيد من التأخير".. وأضاف: أن "فك شفرة جهاز تسجيل بيانات الرحلة وحده قد يستغرق نحو شهر، وإذا تم جمع الجهازين دون تلف، فقد يستغرق فك الشفرة أسبوعا واحدا فقط".



وقال مسؤول آخر من مجلس التحقيق "إن جهاز تسجيل بيانات الرحلة قد يتعين شحنه إلى مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي لفك الشفرة، وفي هذه الحالة قد تستغرق العملية ستة شهور على الأقل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، موضحا أن الولايات المتحدة لديها حالات من جميع أنحاء العالم لتحليلها، لذا فقد يستغرق الأمر بعض الوقت.



جدير بالذكر أن جهاز تسجيل بيانات الرحلة (FDR) يسجل الارتفاع والسرعة والاتجاه، بينما يسجل مسجل بيانات الرحلة (CVR) عمليات الإرسال والأصوات اللاسلكية في قمرة القيادة، مثل أصوات الطيار وضوضاء المحرك.