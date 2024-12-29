سكرتير عام البحر الأحمر يشهد فعاليات دورة تدريبية للعاملين بإدارات المخازن

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان السكرتير عام محافظة البحر الأحمر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لتدريب موظفي إدارات المخازن ورقابة المخزون السلعي، بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والمديريات الخدمية، علي التحول الرقمي والبرمجي.

وأكد السكرتير العام علي أهمية الدورات التدريبية في رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتي يتم تنفيذها تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 ، مشيراً إلي أهمية التواصل الفعال والعمل الجماعي وتبادل الخبرات مما يعود بالنفع على الموظفين.

من جانبها، أكدت رشا خميس مدير إدارة التدريب بالديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن هذه الدورة التدريبية تعد انجازا غير مسبوق ونواة لمحافظة نموذجية ورائدة في مجال التحول الرقمي.

وأشار أن هذا البرنامج التدريبي يركز على استراتيجيات إدارة المخازن وكيفية التحول الرقمي لتحقيق كفاءة أعلى في العمليات التشغيلية، و من خلاله سيتمكن المشاركون من اكتشاف الطرق الحديثة لإدارة المخزون باستخدام التكنولوجيا، مما يساهم في تحسين دقة البيانات، تقليل التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ويهدف الى دعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبني الأنظمة الحديثة التي تدعم إدارات المخازن ورقابة المخزون السلعي .

وقال ماجد عبد الرحيم مدير إدارة المخزون السلعي بالمحافظة ان هذه الدورة التدريبية تستمر لمدة 3 ايام و تهدف الي تطبيق استراتيجيات إدارة المخازن الحديثة باستخدام الحلول الرقمية ، تحسين دقة إدارة المخازن ورقابة المخزون السلعي باستخدام تقنيات التحول الرقمي ، تطوير العمليات اللوجستية من خلال الاعتماد على أدوات التكنولوجيا ، زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل الأخطاء البشرية وتحسين التتبع ، تعزيز الشفافية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات في إدارات المخازن ورقابة المخزون السلعي.