سعر الخضراوات والفواكه بالأسواق اليوم الأحد فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الخضراوات والفاكهة فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر الطماطم 5 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 6 إلى 7 جنيهات، والبصل من 15 إلى 20 جنيه، والجزر بدون عروش من 15 إلى 18 جنيه، والخيار بين 18 إلى 20 جنيه.

وسجل سعر الباذنجان البلدي من 9 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيه والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيه، الكوسة من 10 إلى 13 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60 إلى 65 جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10إلى 15 جنيه، واليوسفى من 15 إلى 20 جنيه ، الجوافة من 15 إلى 20 جنيه، المانجو الكيت من 35 إلى 40 جنيه ، الكاكا 40 جنيه ، الرمان 30 جنيه.