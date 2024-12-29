سعر الخضار والفواكه اليوم الأحد 29-12-20204 بأسواق مطروح

مطروح - حسن مشالى

يقبل المواطنون في محافظة مطروح، على شراء الخضراوات والفاكهة، خاصة الخضراوات الأساسية، مثل الطماطم والبطاطس والبصل التي سجلت انخفاضا كبيرا في الأسعار لتصبح فى متناول الجميع، وتشهد الأسعار اليوم الأحد 29-12-20204، بالمحلات والأسواق استقراراً، بعد تراجعها خلال الفترة الأخيرة.

وتفاوتت أسعار الفاكهة، حسب الجودة والحجم، من بينها الأصناف التالية:

يتراوح سعر الكيلو بين 12 و 20 جنيه.

وسجل سعر كيلو الموز بين 15 و 25 جنيه

والبرتقال اليوسفي بين 15 و 25 جنيه

والبرتقال السكري 15 جنيه للكيلو

وكيلو الفراولة بين 40 و60 جنيهاً

وسجلت أسعار الخضروات في المحال والأسواق والباعة الجائلين والمعارض المدعمة، كما يلي:

الطماطم بين 4 و 5 جنيهات للكيلو.

والبطاطس بين 7 و 15 جنيها حسب نوعها.

وسعر كيلو البصل بين 15 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الخيار بين 15 و25 جنيها حسب الصنف والجودة.

والفلفل بين 20 و 30 جنيهاً، للكيلو حسب النوع والصنف والجودة.

وكيلو الليمون الشعيري 5 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الليمون البلدي 50 جنيهاً.

وكيلو الباذنجان الكوبي بين 8 و 12 جنيه

وسعر كيلو الباذنجان العروس بين 12 و 20 جنيها.

وسعر كيلو الكوسة يتراوح بين 15 و 20 جنيهاً.

وكيلو البسلة من 20 لـ 30 جنيه.

فاصوليا خضراء سعر الكيلو من 15 لـ 20 جنيها.

والقلقاس سعر الكيلو 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو البطاطا بين 7 و 12 جنيهاً.

وهناك إقبال على الشراء من المواطنين، وتتفاوت الأسعار من مكان لأخر، حسب الجودة والصنف، في ظل المنافسة بين التجار والباعة ومنافذ بيع السلع المدعمة مثل المعرض اللوجستي التابع للمحافظة والتي تشرف عليه مديرية التموين، في تقديم أصناف بجودة وأسعار متميزة.

يذكر أن الأسعار في مطروح تزيد قليلا عن الأسعار بالمحافظات الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع من المحافظات الأخرى ومنطقة الحمام والنوبارية، لبعد المحافظة عن المزارع وأسواق الجملة، ولعدم وجود شوادر وأسواق جملة للخضر والفاكهة بالمحافظة، حيث يتم جلب معظم الخضروات والفاكهة من أسواق الإسكندرية والمحافظات الأخرى.