ساسة ألمان ينتقدون "ماسك" بسبب مقاله الداعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا"

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تعرض الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لانتقادات واسعة من ساسة ألمان من الحكومة والمعارضة اليوم الأحد، وذلك على خلفية مقال رأي كتبه لدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، الذي وصفوه بـ "التأثير التطفلي" من الخارج.



وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الأمريكية، أن ماسك بث المقال - الذي نُشر في صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" الأسبوع الماضي وكتب فيه أنه لا يوجد سوى حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي بإمكانه الحفاظ على البلاد، مشيدًا بنهج الحزب فيما يتعلق بالتنظيم والضرائب وتحرير السوق.



وعلى صعيد متصل، قال زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، فريدرش ميرتس، المعارض والمفضل الحالي لخلافة المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه لا يتذكر حدوث حالة مماثلة من التدخل في تاريخ الديمقراطيات الغربية، خلال حملة انتخابية لدولة صديقة، واصفًا مقال ماسك بـ "التطفلي والمدعي".



كما تعهدت الزعيمة المشاركة للمستشار الألماني في رئاسة حزب "الديمقراطي الاجتماعي الألماني"، زاسكيا إسكن، بشن مقاومة شرسة ضد محاولات الجهات الفاعلة في الدولة والأثرياء والمؤثرين الرامية إلى التأثير على الانتخابات الألمانية، فيما دافع رئيس تحرير الصحيفة الألمانية التي نشرت مقال ماسك، عن قرار النشر، قائلاً "إن الديمقراطية والصحافة تزدهران بحرية الرأي، بما في ذلك المواقف الاستقطابية".



ويأتي دعم "ماسك" للحزب، في الوقت الذي يستعد فيه الألمان للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في الـ 23 من شهر فبراير المقبل بعد انهيار الحكومة الإئتلافية التي يقودها المستشار الألماني، أولاف شولتس.



تجدر الإشارة إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي وقد يكون قادرًا على إحباط أغلبية تيارات يمين الوسط أو يسار الوسط، كما تعهدت الأحزاب الرئيسية الأكثر وسطية في ألمانيا بتجنب أي دعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" على المستوى الوطني.