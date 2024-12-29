"رياضة كفر الشيخ" تعقد اجتماعا تحضيريا لدورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعا تحضيريا استعداداً لانطلاق مباريات النسخة العاشرة من دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والمراكز والساحات الرياضية بالمحافظة في يناير 2025 وتنطلق مباريات خماسي كرة القدم تحت شعار "الرياضة ممارسة" بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بعقد اجتماع تحضيري لتوضيح شروط المنافسات والمراحل العمرية المسموح لها بالمشاركة، أدار الاجتماع عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة موضحًا، أن الدوري يبدأ في يناير المقبل حتى شهر إبريل 2025، بمشاركة 20 فريقا بكل مرحلة عمرية من سن 15 حتى 20 عام و من عمر 21 حتى 35 سنة، المنافسات تتم على مرحلتين الدور التمهيدي على المستوى الفرعي والختامي على مستوى المحافظة ويصعد الفريقين الحاصلين على المركز الأول من كل مرحلة عمرية على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي الذي تنظمه الوزارة، بإشراف الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، الاجتماع، بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمد محروس منسق عام دوري الأندية الصغيرة، والأحياء الشعبية بمحافظة كفر الشيخ.

يقام اللقاء الختامي بمحافظة الإسكندرية ويتخلل الدوري قياسات بدنية للمشاركين تحت اشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب، ويمنح صاحب أفضل قياسات بدنية مكافأة مالية، تشجيعاً له على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، الاجتماع، بحضور فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ورؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية.