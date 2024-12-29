رغد صدام حسين تكشف رفض والدها للمهدئات قبل إعدامه

وكالات

في تغريدة جديدة، أطلت رغد صدام حسين لتنشر مقتطفات من مذكرات والدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أثناء اعتقاله وصدور حكم الإعدام بحقه عام 2006.

ففي تدوينة جديدة على منصة "X"، نشرت رغد بعضا من هذه المذكرات التي بينت أبرز مواقف والدها ومشاعره تجاه قرار إعدامه.

كما ذكرت أن حكم الإعدام صدر في جلسة عُقدت يوم 5 نوفمبر 2006، مشيرة إلى أن والدها حاول التهيؤ له، لكنه أدرك لاحقاً صعوبة الموقف.

وأشارت إلى أنه "رغم الاعتراضات الدولية من منظمات حقوقية وإنسانية، تم الإعلان عن التصديق على الحكم في مؤتمر صحفي مساء يوم 26 ديسمبر 2006، مع تحديد فترة 30 يوماً للتنفيذ.

وعبّر صدام آنذاك عن استعداده لمواجهة مصيره، ورفض عرضاً من طبيب ومترجم لتناول أدوية مهدئة بعد تصديق الحكم، قائلاً: "الجبل لا يحتاج إلى هذه الأمور".

وكانت رغد قد بدأت في أبريل الماضي بنشر مذكرات والدها الخاصة، التي كتبها في السجن بخط يده عبر صور طبق الأصل عنها.