رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع التصفيات النهائية لمسابقة المنشد الصغير

سوهاج - عمرو خلف

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة «المنشد الصغير» للعام الدراسي 2024.2025 والمقامة على مستوى الجمهورية (أون لاين).

وأوضحت الدكتورة لبنى السيد علي، مدير إدارة رياض الأطفال، أن التصفيات النهائية للمسابقة يشارك فيها من منطقة سوهاج الأزهرية التلميذ رشوان كريم حمادة، بالمستوى الأول(kg 1) بروضة معهد الشمندي التابع لإدارة المنشاة الأزهرية، والتلميذ يوسف حسين عبد العظيم، بالمستوى الثاني (kg 2) بروضة معهد محمود عنبر النموذجي، التابع لإدارة طهطا الأزهرية.

ونظمت إدارة رياض الأطفال التصفيات النهائية للمسابقة بالتعاون مع إدارتي الكمبيوتر التعليمي وشئون القرآن الكريم بديوان المنطقة القديم، عقب التصفيات التي أجريت على مستوى المنطقة.

