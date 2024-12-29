رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم العاملات لحصولهن على شهادة محو الأمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، العاملات اللاتي حضرن بفصول محو الامية الذي اقامه قطاع خدمة المجتمع وتنمية لمحو أمية العاملات، لحصولهن على شهادة محو الامية، وذلك في إطار مبادرة "مؤسسة بلا أمية" تنفيذا لرؤية مصر 2030، بالتعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وبحضور إبراهيم غنيم مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر السيخ، وعطية نصر مدير إدارة التخطيط بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار في إطار استراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة ومحاربة الجهل وتفعيلا لدورها الرائد في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن محو الأمية واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي تميز الفصل بتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بأحدث التقنيات والموارد التعليمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركات. تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملات للمساهمة في تطوير أنفسهن والمجتمع، حيث تسعى الجامعة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعليم والمعرفة وتمكين الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق لمصر.