خيرات الوادي الجديد.. إنتاج أسماك المبروكة من أول مزرعة حكومية بقرية البشندى

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له متابعة لأعمال حصاد إنتاج أول باكورة أسماك المبروكة الطازجة التابعة لمشروع الاستزراع السمكي الحكومى بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، بحضور المهندس سلامة على محمد رئيس المركز والمهندس ماهر حسين نائب رئيس المركز والمهندس وليد عزوز رئيس القرية والدكتور بشندى شلبي رئيس قرية تنيدة وعدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.

وجرى تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى لأول مرة بالقرية فى ثلاثة أحواض على مساحة 1000 متر مربع لإنتاج الأسماك الطازجة والتى بدأت دورتها بانتاج أسماك المبروكة عالية القيمة الغذائية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و تحت إشراف مسئولي الثروة السمكية بالمحافظة.

وأكد رئيس المركز على أنه يتم تطبيق الإستفادة القصوى من مياه المشروع بتدويرها لزراعة الأشجار المثمرة وغذاء الأسماك حيث جرى حصاد أول إنتاجية للمزرعة وسيتم طرحها بسعر 80 جنيها للكيلو بتخفيض حوالى 30% عن سعر السوق وذلك بالمنافذ الخاصة بالوحدة المحلية والقرى التابعة لها.



أسماك المبروكة



الاسماك